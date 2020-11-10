Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Kurtuluş günlerinin sevinç günleri olması yanında, yeni bir güç kazanma açısından da önemli olduğunu belirten Bilgin, tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmenin mümkün olamayacağını ifade etti.

Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş günlerimiz, tarihe ışık tutması, yarınlarımıza yön vermesi açısından son derece önemlidir. Kurtuluş Savaşı günlerinde bizlere büyük acılar yaşatan küresel güçler geçen süre zarfında da boş durmamış, insanlarımızın huzurunu bozmak için akla hayale gelmeyen yöntemlerle bizi birbirimize düşürmek için uğraşmış, güçsüz düşürmek, dünya sahnesinden silebilmek için çaba sarf etmişlerdir. Ancak milletimiz şanlı tarihinden de anlaşılacağı gibi hiçbir dönemde birliğini ve beraberliğini bozmadan, tek vücut olarak vatanını ve milli değerlerini sonsuz bir inanç ve azimle müdafaa etmiştir."