Trakya'nın dört bir köşesinden asırlık panayıra gelenler "römork oteller"de konakladı - Son Dakika
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Trakya'nın dört bir köşesinden asırlık panayıra gelenler "römork oteller"de konakladı

10.09.2022 11:08
Trakya'nın dört bir köşesinden asırlık panayıra gelenler "römork oteller"de konakladı

Kırklareli'nin en küçük ilçelerinden Pehlivanköy'de 112 yıldır kurulan Pavli Panayırı yöre halkının en önemli kültürel buluşma noktası olarak dikkati çekiyor.

Kırklareli'nin en küçük ilçelerinden Pehlivanköy'de 112 yıldır kurulan Pavli Panayırı yöre halkının en önemli kültürel buluşma noktası olarak dikkati çekiyor.

II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulan panayır, Trakya'nın devam ettirilen son panayırı olarak öne çıkıyor.

Ergene Nehri yanındaki 110 dönüm alana kurulan panayırda lunapark, açık hava lokantaları, seyyar satış alanları yer aldı.

Eğlenceli geçen dört günden geri kalmamak için çevre köyler de neredeyse panayır alanına taşındı. Bayramlı, Övenler, Çerkezmüsellim, Mandıra, Tahal, Ağayeri, Kumköy gibi ilçeye yakın köylerde yaşayanlar, traktörlerinin römorklarına yükledikleri koltuk, kanepe ve yataklarla panayıra geldi.

Üstleri naylonla kapalı römorklar sıra sıra panayır alanına dizilirken, panayır bitimine kadar 5 bine yakın kişi burada konaklayacak.

Ev gibi döşenen "römork oteller"de yeme içme işlerini de halleden köy sakinleri, her yıl gelenek haline dönüşen bu etkinliği iple çekiyor.

8 Eylül perşembe günü başlayan panayır pazar günü sona erecek.

Panayırın vazgeçilmezi kuzu çevirme

Panayırda yapılan kuzu çevirme, bölge halkının hasretle beklediği bir tat olarak öne çıkıyor.

Alanda kurulan portatif lokantalar, kuzu çevirme müdavimlerinin vazgeçilmez adresi olmaya devam etti.

Odun ateşinde pişen kuzu lezzeti, kokusu ve tadıyla cezbederken, 3-4 saatte kızaran çevirmenin kilogramı 500 liradan satışa sunuldu.

Panayır renkli görüntülere sahne oldu

Renkli görüntülere sahne olan panayırda Roman vatandaşlar, kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tuttu.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği panayırda lunapark eğlencelerine de katılımcılar rağbet gösterdi.

Büyük bir alanda kurulan lunapark ve farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılanlar, bir asırlık etkinliğe tanıklık etti.

"Her sene dört gözle bekliyoruz panayırın gelmesini"

Panayır alanında römorkta konaklayan Arife Güner (63) her yıl panayıra gelip römorkta konakladıklarını söyledi.

Panayıra Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden geldiğini ifade eden Güner, hasat ettikleri ürünleri panayırda satıp kışlık ihtiyaçları için alışveriş yaptıklarını belirtti.

Panayırın çok eğlenceli olduğunu anlatan Güner, "Her sene dört gözle bekliyoruz panayırın gelmesini. Çocuklar eğleniyor, biz de seyrediyoruz. Bundan 30-40 sene önce hayvanların çektiği arabalarla geliyorduk, sonra römorklar çıktı. Burada konaklamak için en iyisi bu bizim için. Arabalarımızın içinde çekyatımız var, kahvemiz, çayımız, yemeğimiz her şeyimiz var." diye konuştu.

70 yaşındaki Medine Önal da 6 yaşından bu yana panayıra geldiğini anlattı.

Üç akşam römorklarda konakladıklarını anlatan Önal, köyün tamamının neredeyse panayıra katıldığını kaydetti.

Panayır için ameliyatını erteledi

71 yaşındaki Cemile Yorulmaz ise panayırın kendisi için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını dile getiren Yorulmaz, "Her sene panayırı bekliyoruz. Hastayım ameliyat olacağım ama geldim buradayım. Torunlar var, mecbur geleceğiz. Panayır için ameliyatımı erteledim. 'Panayır geçsin sonra gideceğim' dedim. Safra kesesinden ameliyat olacaktım. Doktor 'sizin eğlenceniz, panayırdan sonra gelirsin' dedi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Pehlivanköy, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'nın dört bir köşesinden asırlık panayıra gelenler 'römork oteller'de konakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'nın dört bir köşesinden asırlık panayıra gelenler "römork oteller"de konakladı - Son Dakika
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