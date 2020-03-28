Kırklareli'nin giriş çıkışlarında Korona virüs denetimi - Son Dakika

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Kırklareli'nin giriş çıkışlarında Korona virüs denetimi
6 saat önce
Kırklareli'nin giriş ve çıkışlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri ateş ölçerle sürücülerin ateşini ölçtü.
Kırklareli'nin giriş ve çıkışlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri ateş ölçerle sürücülerin ateşini ölçtü.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce şehrin farklı giriş ve çıkış noktalarında denetim ve kontroller sıklaştırıldı. Şehre giriş ve şehirden çıkış yapan her araç sürücüsünün ve yolcularının ateşi ekipler tarafından tek tek ölçüldü. Sürücü ve yolculara korona virüs önlemleri kapsamında işleri olmadığı sürece evde kalmaları yönündeki uyarılar hatırlatıldı. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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