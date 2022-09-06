Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

06.09.2022 20:56
Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla Kırklareli Valiliğince inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla Kırklareli Valiliğince inceleme başlatıldı.

Vardar dün idaresindeki belediyeye ait 39 AK 328 plakalı makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yaptı. Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen araçtan hafif yaralı olarak çıkan Vardar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrası Vardar taburcu edildi.

Kırklareli Valiliği, Vardar'ın hizmet aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı Çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı
Kaynak: AA

Şahabettin Vardar, Kırklareli, İnece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:09 Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi
20:01 Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı
19:51 Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 20:56:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement