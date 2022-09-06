Vardar dün idaresindeki belediyeye ait 39 AK 328 plakalı makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yaptı. Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen araçtan hafif yaralı olarak çıkan Vardar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Şahabettin Vardar, Kırklareli, İnece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

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