Alkollü kullandığı makam aracıyla kaza yapan Belediye Başkanı pişmanlığını dile getirdi - Son Dakika
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Alkollü kullandığı makam aracıyla kaza yapan Belediye Başkanı pişmanlığını dile getirdi

30.09.2022 13:32

Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, kullandığı makam arabasıyla geçirdiği trafik kazasına ilişkin bu şekilde anılmak istemediğini, vatandaşlardan özür dilediğini belirtti.

Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, kullandığı makam arabasıyla geçirdiği trafik kazasına ilişkin bu şekilde anılmak istemediğini, vatandaşlardan özür dilediğini belirtti.

Vardar, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, eylül ayının ilk haftasında bir restoranda düzenlenen yemekli toplantı sonrası evine gittiği esnada trafik kazası geçirdiğini hatırlattı.

Toplantıda alkol aldığını ifade eden Vardar, şoförü izinli olduğu için makam arabasını kendisinin kullandığını belirtti.

Evine gittiği sırada önüne köpek çıktığını ve çarpmamak için frene bastığını ileri süren Vardar, şöyle devam etti:

"Stabilize yolda 50-60 kilometre hızla gidiyordum çok iyi hatırlıyorum. Önüme köpek çıktı ve köpeğe vurmamak için frene bastım kaydı. El frenini çektim bu sefer de kaydı araba. Köpeği kurtardık. Evime 200 metre kadar mesafe kalmıştı.Tabii bu şekilde anılmak istemezdim. Bu konuyla ilgili halkımızdan özür diledim, yapmamam gerekiyordu ancak şoförüm de o gün izinliydi. Soruşturmada herhangi bir sorun yok. Bizlerin de zaafları olabiliyor, hatalarımız olabiliyor. Bizde insanız."

Vardar daha sonra toplantıda 8 yıllık belediye başkanlığı görevi sürecinde yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Olay

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar belediyeye ait 39 AK 328 plakalı makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yapmış, hafif yaralanarak ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisi sonrası taburcu edilmişti.

Kırklareli Valiliği de bu kapsamda 6 Eylül tarihinde Vardar'ın hizmet aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Şahabettin Vardar, Kırklareli, Eylül, İnece, Güncel, Son Dakika

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