Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (2) - Son Dakika

ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Kırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 16.00'dan itibaren karantina altına alınmasına karar verdiği Kofçaz ilçesinde vatandaşlar, marketlere giderek, alışveriş yaptı.

Karantina öncesi alışveriş yapan vatandaşlardan Bülent Kul, "Markete alışverişe geldik. Saat 16.00'dan sonra ilçemiz karantina altına alınacak. Biz de ihtiyaçlarımızı aldık, eve kapancağız" dedi.

Yeşillik Mahallesi Muhtarı Salih Tuzkaya da ilçenin koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışlara kapatılmasının iyi olacağını söyledi. Tuzkaya, "Bu sayede virüs salgının önüne geçilecek" dedi. Market sahibi Haktan Soykan ise, "Bugün yoğunluk olacağını düşünüyorum. İnşallah bu belayı kısa sürede başımızdan atacağız. Şu anda nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz ama vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak yeterince gıda malzememiz var" diye konuştu.

Öte yandan Bulgaristan sınırındaki, ilçe merkezi nüfusu 900 olan Kofçaz'a, İstanbul 'dan yakınına ziyarete gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, temas kurduğu aile daha önce karantina altına alınmıştı.

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/KOFÇAZ(Kırklareli),