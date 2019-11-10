Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:44 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Osman Bilgin ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.
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