Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Osman Bilgin ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.