Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü
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Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Osman Bilgin ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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