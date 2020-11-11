Kırklareli'nin kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Kırklareli'nin kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Kırklareli Şehitliği'ndeki törende, Belediye Başkan Vekili Burcu Bölükbaşı Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından askerler tarafından saygı atışı yapıldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehitlik anı defterini imzalayarak, şehit kabirlerini ziyaret etti.
Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile kurum müdürleri katıldı.
- Kaynak: AA
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