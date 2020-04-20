Kırklareli'nin Kurudere köyündeki karantina süresi 7 gün uzatıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde karantina süresi 7 gün uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Nisan Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alınan Kurudere köyünde, son günlerde tespit edilen yeni koronavirüs vakası nedeniyle karantinanın uzatıldığı belirtildi.

Karantinanın, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği uzatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurudere köyünde yaşayan iki vatandaşımızda tespit edilen Kovid-19 pozitif vakaları sonrası, bu kişilerin köyde diğer vatandaşlarımızla da temas kurduğu tespit edilmiştir. Köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına ve süre sonunda söz konusu kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."