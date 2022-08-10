İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma Karakolu önünde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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