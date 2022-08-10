Jandarma Karakolu önünde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Jandarma Karakolu önünde trafik kazası: 1 yaralı

10.08.2022 14:46
Jandarma Karakolu önünde trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi Jandarma Karakolu önünde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi Jandarma Karakolu önünde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Büyükkarıştıran beldesi kavşağındaki Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Barış A. idaresindeki 34 SG 4998 plakalı otomobil ile Mahir K. yönetimindeki 39 LL 647 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mahir K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Karakolu önünde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Karakolu önünde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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