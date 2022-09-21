Kırklareli'nde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kadın anıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kadın anıldı

21.09.2022 14:51
Kırklareli'nde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kadın anıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren İlknur Gökay Tuncel, doğum gününde anıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren İlknur Gökay Tuncel, doğum gününde anıldı.

Lüleburgaz Belediyesi önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Murat Gerenli, Tuncel'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Tuncel'in mesai arkadaşı Şenay Ünlü yaptığı konuşmada, İlknur Gökay Tuncel'i hiç bir zaman unutmadıklarını söyledi.

Tuncel'in güler yüzü ile herkese neşe katan bir insan olduğunu ifade eden Ünlü, çok üzgün olduklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından belediye personeli kadınlar İstanbul Caddesi'nde yürüdü.

Kadınlar daha sonra İlknur Gökay Tuncel'i mezarı başında andı.

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Kaynak: AA

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kadın anıldı - Son Dakika

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