Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesinde Özgür Güneri'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tümü evi sardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika