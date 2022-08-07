Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

07.08.2022 11:40
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesinde Özgür Güneri'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tümü evi sardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde anız yangını, 10 dönümlük alan zarar gördü Kırklareli'nde anız yangını, 10 dönümlük alan zarar gördü
Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 11:41:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement