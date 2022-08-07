Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesinde Özgür Güneri'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tümü evi sardı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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