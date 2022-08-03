Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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