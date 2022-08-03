Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

03.08.2022 11:36
Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi tedaviye alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Zekeriya Hatipoğlu (67) ile eşi Rukiye Hatipoğlu'nu (65) dışarıya çıkardı.

Yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Zekeriya Hatipoğlu, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis evde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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