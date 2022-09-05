Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde A.D'ye ait iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bir iş yerinde altın sikke ele geçirildi - Son Dakika

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