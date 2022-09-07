Emniyet şeridindeki kamyonete otomobille çarpan Hamdi öldü - Son Dakika
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Emniyet şeridindeki kamyonete otomobille çarpan Hamdi öldü

07.09.2022 12:03
Emniyet şeridindeki kamyonete otomobille çarpan Hamdi öldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Hamdi Arslan (19), hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Hamdi Arslan (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolunun Yenibedir köyü yakınlarında meydana geldi. Lüleburgaz'dan Çorlu'ya giden Hamdi Arslan'ın kullandığı 39 NC 350 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 34 BGK 950 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hamdi Arslan'ın cansız bedeni, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

Hamdi Arslan, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet şeridindeki kamyonete otomobille çarpan Hamdi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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