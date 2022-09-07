Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolunun Yenibedir köyü yakınlarında meydana geldi. Lüleburgaz'dan Çorlu 'ya giden Hamdi Arslan'ın kullandığı 39 NC 350 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 34 BGK 950 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hamdi Arslan'ın cansız bedeni, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hamdi Arslan, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emniyet şeridindeki kamyonete otomobille çarpan Hamdi öldü - Son Dakika

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