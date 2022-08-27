Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

27.08.2022 10:00
Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuştepe mevkisinde 7 noktada 74 personelin katılımı ile şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Denetimde 258 kişinin sorgulaması yapıldı.

Uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Bir çift ayakkabıyla takas ettiği kuzu yanından ayrılmıyor Bir çift ayakkabıyla takas ettiği kuzu yanından ayrılmıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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