Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuştepe mevkisinde 7 noktada 74 personelin katılımı ile şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, Hisarcık, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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