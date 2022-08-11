Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

11.08.2022 15:16
Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin bariyere çarpıp alev alması sonucu 3'ü çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin bariyere çarpıp alev alması sonucu 3'ü çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Psday Alkazzaz yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Lüleburgaz gişelerine yakın yerde bariyerlere çarptı. Şarampole devrilen otomobil alev aldı.

Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan İrlanda vatandaşı 3'ü çocuk 5 kişi, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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