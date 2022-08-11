Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan İrlanda vatandaşı 3'ü çocuk 5 kişi, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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