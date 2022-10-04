Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurup yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 29 Eylülde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli R.K'nın Tekirdağ'da olduğunu tespit etti.
Ekipler düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kümeevler mevkisinde 29 Eylül Perşembe günü aralarında tartışma çıkan R.K. silahla E.S'yi vurup yaralamıştı.
E.S'nin Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ki tedavisine devam ediliyor.
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