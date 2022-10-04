Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

04.10.2022 09:02
Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurup yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurup yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 29 Eylülde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli R.K'nın Tekirdağ'da olduğunu tespit etti.

Ekipler düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kümeevler mevkisinde 29 Eylül Perşembe günü aralarında tartışma çıkan R.K. silahla E.S'yi vurup yaralamıştı.

E.S'nin Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ki tedavisine devam ediliyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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