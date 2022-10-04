Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 29 Eylülde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli R.K'nın Tekirdağ 'da olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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