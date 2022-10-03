Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit oldu - Son Dakika

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