Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi. - Son Dakika

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi.
7 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi. Göçük altından çıkartılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. - KIRKLARELİ
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