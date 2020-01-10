Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi. - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi.

7 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi., System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi. Göçük altından çıkartılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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