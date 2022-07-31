Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı

31.07.2022 19:52
Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 3 minibüs içinde 86 Suriye uyruklu, 2 Yemen uyruklu olmak üzere yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakaladı.Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığını belirlediği 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 7 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Lüleburgaz, Hisarcık, Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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