Gazilerin ülke müdafaası için canlarını siper ettiğini ifade eden Batı, şehit ve gazileri minnetle andıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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