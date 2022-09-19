Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

19.09.2022 14:42
Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Albay Tevfik Abaşlıoğlu ve gaziler katıldı.

Törende Kaymakam Yüce, Garnizon Komutanı Abaşlıoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Sevinç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Kıbrıs Gazisi Faruk Batı, konuşmasında, 19 Eylül Gaziler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Gazilerin ülke müdafaası için canlarını siper ettiğini ifade eden Batı, şehit ve gazileri minnetle andıklarını kaydetti.

Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde de tören düzenlendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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