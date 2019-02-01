Kırklareli'nin Nüfusu Belli Oldu

TÜİK verilerine göre Kırklareli'nin nüfusu 360 bin 860 oldu.

TÜİK verilerine göre Kırklareli'nin nüfusu 360 bin 860 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre 31 Aralık 2018 itibariyle Kırklareli'nin toplam nüfusu 360 bin 860 oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 356 bin 50 kişi olarak açıklanmıştı. Kırklareli'nin nüfusunun 256 bin 780'inin şehir merkezlerinde 104 bin 110'unun ise de merkez ve ilçelere bağlı köylerde ikamet ettiği belirlendi.



Kırklareli'nin diğer ilçe nüfusları ise şöyle oldu:



Babaeski 18 bin 822'si köyde 29 bin 569'u şehirde toplam 48 bin 391, Demirköy 5 bin 369'u köylerde 3 bin 400'ü şehir merkezinde toplam 9 bin 93, Kofçaz bin 724'ü köylerde 644'ü şehir merkezinde toplam 2 bin 368, Lüleburgaz 30 bin 298'i köylerde 117 bin 739'u şehir merkezinde toplam 148 bin 37, Kırklareli merkez ilçe 23 bin 816'sı köylerde 79 bin 93'ü şehir merkezinde toplam 102 bin 909, Pehlivanköy bin 968'i köylerde bin 597'si şehir merkezinde toplam 3 bin 565, Pınarhisar bin 653'ü köylerde 10 bin 722'si şehir merkezinde toplam 18 bin 375, Vize 14 bin 136'sı köylerde 13 bin 986'sı şehir merkezinde toplam 28 bin 122. - KIRKLARELİ

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