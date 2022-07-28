Pınarhisar'da doğal gaz altyapısı yüzde 90'a ulaşacak - Son Dakika
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Pınarhisar'da doğal gaz altyapısı yüzde 90'a ulaşacak

28.07.2022 09:27
Pınarhisar'da doğal gaz altyapısı yüzde 90'a ulaşacak

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz altyapı ve kutulama çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz altyapı ve kutulama çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi Nail German Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayı itibariyle doğal gaz altyapısı yüzde 90'a ulaşacağını bildirdi.

Yaklaşık 23 kilometrelik altyapının tamamlandığını anımsatan Talay, ilçede 446 hanenin doğal gaz kullandığını bildirdi.

Bir ay içinde 350 hanenin daha doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Talay, "4. etabın tamamlanmasıyla toplam altyapı 39 kilometreye ulaşmış olacak. 5. Etapla birlikte bu rakamı 42 kilometreye çıkararak sadece 4 kilometrelik bir hat eksikliğimiz kalacak. Kasım ayının sonuna kadar ilçemizin yüzde 90'nın doğal gaz bağlantılarını tamamlayıp iç tesisatı tamamlayan vatandaşlarımızı doğalgaz konforuyla Allah'ın izni ile buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Talay, kutulama çalışmalarının sona erdiği bölgelerde vatandaşların abone işlemlerini başlatmalarını istedi.

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Kaynak: AA

İhsan Talay, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınarhisar'da doğal gaz altyapısı yüzde 90'a ulaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pınarhisar'da doğal gaz altyapısı yüzde 90'a ulaşacak - Son Dakika
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