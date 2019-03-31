Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

2 saat önce

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İhsan Talay kazandı.

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İhsan Talay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İhsan Talay 2 bin 254, CHP adayı Münir Çapkur bin 787, MHP adayı Nedim Bars bin 444 oy aldı.

-Talay'ın özgeçmişi-

Kırklareli'nde 1985 yılında doğan İhsan Talay, ilk, orta ve lise öğrenimini Kırklareli'nde, yüksek öğrenimini ise Kırıkkale ve Beykent üniversitelerinde tamamladı. Partisinin çeşitli kademelerinde görev yapan Talay, Pınarhisar Spor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA

İhsan Talay, AK Parti, Pınarhisar, Kırklareli, Güncel
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