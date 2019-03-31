Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
2 saat önce
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İhsan Talay kazandı.
Kırklareli
'nin Pınarhisar
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İhsan Talay
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İhsan Talay 2 bin 254, CHP
adayı Münir Çapkur
bin 787, MHP
adayı Nedim Bars
bin 444 oy aldı.
-Talay'ın özgeçmişi-
Kırklareli'nde 1985 yılında doğan İhsan Talay, ilk, orta ve lise öğrenimini Kırklareli'nde, yüksek öğrenimini ise Kırıkkale
ve Beykent üniversitelerinde tamamladı. Partisinin çeşitli kademelerinde görev yapan Talay, Pınarhisar Spor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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