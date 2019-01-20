Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nin Sorunları Ticaret ve Sanayi Şurasında Konuşulacak

Kırklareli'nin Sorunları Ticaret ve Sanayi Şurasında Konuşulacak

1 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenecek "10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası"nda konuşulacağını söyledi.

Kırklareli'nin Sorunları Ticaret ve Sanayi Şurasında Konuşulacak, System.String[]
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenecek "10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası"nda konuşulacağını söyledi.

Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek olan şuraya, katılacaklarını bildirdi.

Şurada, kentin turizm teşvik bölgesine alınması, tarım ve hayvancılık konusundaki desteklemeler ile sanayi teşvik gibi üç önemli sorunu dile getireceklerini belirten Ilık, sorunların şuradan sonra çözüme kavuşturulacağına inandığını ifade etti.

Şuraya çok iyi hazırlandıklarını aktaran Ilık, "En büyük sorunumuz sanayide bölgesel teşvikte Kırklareli'nin 2. bölgede yer alması. Bizi mevcut rakiplerimize göre, çok daha geride bırakıyor. Lüleburgaz sanayi anlamında gerçekten çok iyi ama Kofçaz ilçemize baktığımızda hiç bir şey yok. Biz teşviklerde 3. bölgede yer almak istiyoruz. İlçelerimizde bu anlamda olumsuz etkilenmemiş olacak." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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