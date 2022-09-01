Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı - Son Dakika
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Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

01.09.2022 10:24
Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar kara yel engeline takıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar kara yel engeline takıldı.

Saat 00.00'da denize açılan balıkçılar, açıkta etkili olan kara yel nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ağlarını güçlükle denize atan birçok balıkçı, sabah boş kasalarla limana döndü.

Balıkçılardan Halil Kurt, AA muhabirine, şiddetli rüzgar nedeniyle 10 palamut yakalayabildiklerini söyledi.

İlk günkü umutların boşa çıktığını ifade eden Kurt, gelecek günlerde bol sayıda palamut avlayacaklarına inandığını kaydetti.

Kurt, kara yel nedeniyle limana dönüş yolunu zorlukla tamamladıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde 'kara yel' engeline takıldı - Son Dakika

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