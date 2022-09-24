Kırklareli'nde define arayan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde define arayan 4 şüpheli yakalandı

24.09.2022 09:24
Kırklareli'nde define arayan 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 kişi define ararken yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 kişi define ararken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesi ile Kızılağaç köyünde define arayanların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, iki bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, Kıyıköy'de K.T'yi, Kızılağaç'ta Y.K, M.A, ve E.T'yi ormanlık alanda define aradığı esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Ayrıca Kırklareli Valiliğince yangınlar konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" suçundan her şüpheliye 581'er lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde define arayan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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