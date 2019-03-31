Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nin Vize İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercan...

Kırklareli'nin Vize İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercan...

1 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ercan Özalp kazandı.

Kırklareli'nin Vize İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercan..., System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ercan Özalp kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Özalp 3 bin 362, DP adayı Bülent Türker 1747, MHP adayı Sedat Balkı 1358 oy aldı.

Özalp'ın öz geçmişi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1967 yılında doğan Ercan Özalp, ilk, orta ve lise öğrenimini Vize ilçesinde, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamladı. Saray Belediyesi ve Vize Belediyesinde veteriner hekim olarak görev yaptı. Özalp, halen serbest veteriner hekim olarak kendi kliniğinde hizmetini sürdürüyor.

Ercan Özalp, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Vize, Özalp, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Güncel
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