Kırklareli'nin Vize İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercan...
1 saat önce
Kırklareli'nin Vize ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ercan Özalp kazandı.
Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Ercan Özalp
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özalp 3 bin 362, DP adayı Bülent Türker
1747, MHP
adayı Sedat Balkı
1358 oy aldı.
Özalp'ın öz geçmişi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1967 yılında doğan Ercan Özalp, ilk, orta ve lise öğrenimini Vize ilçesinde, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesinde tamamladı. Saray Belediyesi
ve Vize Belediyesinde veteriner hekim olarak görev yaptı. Özalp, halen serbest veteriner hekim olarak kendi kliniğinde hizmetini sürdürüyor.
Ercan Özalp, evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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