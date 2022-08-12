Jandarma ekipleri Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde düzenlediği operasyonda F.A, A.D. ve E.T'yi yakaladı. Şüphelilerden F.A'nın 22, A.D'nin 18, E.T'nin ise 17 suç kaydının olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde jeneratör çalan 3 şüpheli, 600 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı - Son Dakika

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