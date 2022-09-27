Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı

27.09.2022 13:56
Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir işletmeden 1 ton 100 kilogram bakır kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir işletmeden 1 ton 100 kilogram bakır kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Hasbuğa köyündeki bir işletmeden 1 ton 100 kilogram bakır kablo çalınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), bölgedeki kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler şüpheli M.S. ve S.Ü'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan M.S'nin 13 hırsızlık ve dolandırıcılık suç kaydı, S.Ü'nün ise 14 hırsızlık ve dolandırıcılık suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Araştırma, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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