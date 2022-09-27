Tutuklanan M.S'nin 13 hırsızlık ve dolandırıcılık suç kaydı, S.Ü'nün ise 14 hırsızlık ve dolandırıcılık suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Araştırma, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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