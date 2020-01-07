Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 24 köy yolu kapalı - Son Dakika

KIRKLARELİ'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte 24 köy yolu ulaşıma kapanırken, Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kırklareli'de 3 gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Demirköy, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Demirköy'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santime ulaşırken, bazı köy yolları da kar ve tipi nedeniyle kapandı. Merkeze bağlı 9, Demiröy'de 12, Vize'de 3 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu kentte polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, zincir, takoz ve kar lastiği kontrolleri yaptı.

Kırklareli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesindeki tüm okullarda, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personele de aynı gün idari izin verildi.