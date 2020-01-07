Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 24 köy yolu kapalı - Son Dakika
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 24 köy yolu kapalı

6 saat önce

KIRKLARELİ'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 24 köy yolu kapalı, System.String[]

KIRKLARELİ'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kırklareli'nin yüksek kesimleri 3 gündür zaman zaman yağan kar yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Demirköy, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Demirköy'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santime ulaşırken, bazı köy yolları da kar ve tipi nedeniyle kapandı. Merkeze bağlı 9, Demiröy'de 12, Vize'de 3 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu kentte olis ve jandarma ekipleri de kar ve tipinin etkili olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, zincir, takoz ve kar lastiği kontrolleri yaptı.

Kırklareli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesindeki tüm okullarda, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izin verildi.


Kırklareli, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
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