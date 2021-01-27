Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı - Son Dakika

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı

27.01.2021 14:25

- Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nde sabaha karşı aralıklı olarak başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy'de etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Demirköy'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, bazı köy yolları da kar ve tipi sebebiyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının akşam saatlerinde başladığını belirten Erhan Kafadar, "Gece saat 2 gibi büyük büyük yağmaya başladı. Sabah işe gitmek için kalktığımda her yer bembeyazdı. Çok mutluyuz kar demek su demek. Kar yağmasaydı kurak olacaktı, belki de susuz kalabilirdik. Çok mutluyuz" dedi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, zincir, takoz ve kar lastiği kontrolleri yaptı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı

Kırklareli, Demirköy, Fırtına, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kagawa, PAOK'a transfer oldu Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Uyuşturucu bağımlısı komşusunun arkadaşını oturduğu siteye almak istemeyince 5 yerinden bıçaklandı Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız         
14:08
Donald Trump'ı ayağa kaldıran Donald Trump'ı ayağa kaldıran "REGEN-COV" isimli korona ilacı, vakaları önlemede yüzde 100 başarı sağladı         
13:56
Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti         
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız         
13:18
Son Dakika! Siyasette Son Dakika! Siyasette "Militan" tartışması büyüyor! Erdoğan böyle seslendi: Herkes dava açsın         
12:40
Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu         
12:23
Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış         
12:05
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı         
11:15
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var         
09:54
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 14:41:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei