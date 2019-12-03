Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

6 saat önce

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı, System.String[]

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.


Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.


Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

Bulgaristan, Kırklareli, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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