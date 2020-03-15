Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

17 dakika önce

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı, System.String[]

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde öğlen saatlerinde başlayan kar nedeniyle her yer beyaza büründü. Demirköy ilçesinin Mahtepe mevkisinde kar ve tipi yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının 1 dere ölçüldüğü bölgede yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kırklareli, Demirköy, Kofçaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
14:12 Samsun Barosu'ndan koronavirüs açıklaması
14:10 İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 724'e yükseldi
14:08 Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı - KIRKLARELİ
14:06 İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 724'e yükseldi
14:06 Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 14:15:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]