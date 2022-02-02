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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı

02.02.2022 13:45
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yağış şiddetini artırdı.

Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştığı bölgede, yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor, sınır kapısına ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araçların ise yolda kaldığı gözlendi.

Yağış nedeniyle Dereköy köyü kısa sürede beyaza büründü.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu bölgede kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

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Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika
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