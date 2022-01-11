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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

11.01.2022 17:04

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyorKIRKLARELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

KIRKLARELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı Demirköy ilçesi Mahya Tepesi mevkiinde etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. 1 saat içinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri yolda olumsuzluk yaşanamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Öte yandan jandarma ve polis ekipleri bölgede sürücüleri zincir takması konusunda uyardı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Meteoroloji, Kırklareli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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