Kırklareli oğlunu icra yoluyla alan baba velayetleri bende, çocuklarım birbirlerine kavuştu

Oğlunu icra yoluyla alan baba Velayetleri bende, çocuklarım birbirlerine kavuştu

Kırklareli'de boşanma davası sürdüğü eşi Rukiye Acarsoy'un Antalya'nın Alanya ilçesine götürdüğü küçük oğlunu İcra Müdürlüğü kanalıyla alan Erkan Acarsoy, Mahkeme oğlumun velayetini bana verdi. Kanunu hakkımı kullanarak çocuğumu aldım. Annesi iki oğlumuzu birbirinden ayırmak istiyor. Çocuklar mal değil ki paylaşılsın, bir birbirlerine kavuştular dedi. İki kardeş aylar sonra birbirlerini görünce sarılıp özlem giderdi.

Kırklareli'de ticaretle uğraşan Erkan Acarsoy ile öğretmen Rukiye Acarsoy, 2006 yılında evlenip Efe(10), Kerem(7) adını verdikleri iki çocukları oldu. Çift arasında yaşanan geçimsizlik üzerine açılan boşanma davası sürerken, Rukiye Acarsoy, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurup, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Obaköy İlkokulu'na tayin oldu. Yaklaşık 2 ay önce Alanya'ya giden anne, beraberinde küçük oğlu Kerem'i de yanında götürdü. Çift arasında çocukların velayeti konusunda da anlaşmazlık yaşanırken, anne Acarsoy, mahkemenin çocukların 4 gün anne, 3 gün de babasında kalmak şartıyla velayet kararı verdiğini söyledi.

Pazartesi günü Alanya'ya giden baba Erkan Acarsoy, mahkemenin 2 çocuğunun da velayeti kendisine verdiğini belirterek, küçük oğlunu almak istedi. Annesinin görev yaptığı okuldan çocuğu alamayan Acarsoy, Alanya İcra Müdürlüğü'ne oğlunun kendisine verilmediği yönünde başvuru yaptı. Mahkemenin oğlunun velayetini kendisine verdiğine dair mahkeme kararını da göstermesi üzerine İcra Müdürlüğü ekipleri polis ve jandarma ile giderek minik Kerem'i annesinden alarak babasına verdi. Bu sırada tartışmalar yaşanırken minik çocuk gözyaşları döktü.

İcra yoluyla alınan oğlunun salı günü kendisine teslim edileceğini iddia eden Rukiye Acarsoy, babasının teslim etmediğini belirterek, dün Kırklareli'ne geldi. Kırklareli'de çocuğunu arayan ancak bulamayan anne Acarsoy, İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduktan sonra Alanya'ya döndü. Anne Acarsoy, eşinden şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtığını ifade ederek, babasının yanında kalan büyük oğlu Efe'yi de 9 aydır kendisine göstermediğini söyledi. Acarsoy, Bunlar yetmemiş gibi akrabalarının da saldırısına uğradım. Çaresiz direnmeye çalıştım oğlumu görmek için ama bir türlü bana göstermediler dedi.

'İDDİALARI ASILSIZ, VELAYET BENDE'

Alanya'dan icra kararıyla oğlu Kerem'i yanına alan Erkan Acarsoy, boşanma davaları süren eşinin suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Can güvenliği nedeniyle iki çocuğunu alıp yaşadığı Kırklareli'ni terk ettiğini söyleyen Acarsoy, çocuklarının birbirlerine kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. İki oğlunun kavuşma anlarının görüntüsünü paylaşan Acarsoy, Annesinin iddiaları doğru değil. Çocuklar 4 gün anne, 3 gün babada kalacak demiş. Çocuğu alıp Alanya'ya kaçırdı. Ben Kırklareli'de yaşıyorum, çocuklar nasıl Alanya'ya gidip gelecek. Bu iddiası doğru değil, gerçekleri söylemiyor. Çocukların velayeti bende ve mahkeme kararı var. Bende bu hakkımı kullanıp, eşimin götürdüğü oğlumu aldım dedi.

Eşinin ailesinin kendisine saldırdığını iddia eden Erkan Acarsoy, Ben terörist miyim gidip çocuğumu zorla alayım. Çocuklarım 8 ay sonra birbirlerini kavuştular ve çok mutlular. Eşim büyük oğlumun bende, küçük oğlumun da kendisinde kalmasını istiyor. Çocuklar mal değil ki paylaşılsın. Ben çocuklarımın ayrı değil birlikte yaşamasını istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum, çocuklarımın iyi insanlar olarak yetişmesi için mücadele veriyorum. Hakkımda çeşitli iddialarla koruma kararı aldırdı, o yüzden çocuğumu göremedim. Ayrıca bana boşanma davasını kendisinin açtığını söylüyor. Bu da doğru değil, boşanma davasını ben açtım."

ÇOCUKLAR BİRBİRLERİNE KAVUŞTU

Erkan Acarsoy, Alanya'dan getirdiği küçük oğlu Kerem'i, büyük oğlu Efe ile buluşturdu. Baba, büyük oğluna, Sürpriz var, sürpriz diyerek görüntülediği anlarda iki kardeşler birbirlerine sarılıyor. Bir süre yüzleri gülerek yürüyen kardeşler yeniden birbirlerine sarılarak özlem gideriyor. Bu sırada baba, Bak getirdik kardeşini, söz verdik sana diye büyük oğluna sesleniyor.