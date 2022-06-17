Öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 09:44

Kilis'te, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 52 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kilis'te, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 52 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Aralık Derneği İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, gazetecilere, dönemi sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu karnelerin aynı zamanda Kovid-19'dan da kurtuluşunun bir karnesi olduğunu anlatan Akkurt, "Kilis'te bugün 52 bin öğrenciye karnelerini vereceğiz. 188 okulumuzda 2 bin 860 öğretmenimizin bu karnelerin alınmasında ciddi katkıları ve emekleri oldu. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarındaki faaliyetlerin devam edeceğini aktaran Akkurt, özellikle bilim sanat merkezlerindeki faaliyetlere öğrencilerin istedikleri takdirde katılabileceğini ifade etti.

Öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

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