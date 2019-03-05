Kırklareli Öldürdüğü Arkadaşını Kamyonet Kasasında Taşırken Böyle Düşürmüş

Kırklareli
'nin Babaeski
ilçesinde pazarcılık yapan ve Kırklareli'nin Asilbey köyü yakınlarında yol ortasında öldürülmüş olarak bulunan Okan Algur'ün(29), katil zanlısı Önder Mola, tutuklandı. Mola, tartıştığı Algur'un önce başına levye ile vurup, ardından da 3 kurşun sıktıktan sonra, ayaklarını bağlıyıp, kamyonet kasasında götürürken, düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.
Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder Mola ile birlikte 4 gün önce Kırklareli'ne pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Okan Algur'u ailesi her yerde aradı, ancak bulamadı. Kırklareli'nin Asilbeyli köyü yakınlarında karayolunun ortasında saat 01.00 sıralarında bir ceset gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Okan Algur'a ait olduğunu belirledi. İlk incelemelerde Algur'un darp edilerek tabanca ile vurulduğu belirlendi. Öldürülen Algur'un yakınları kayıp olan cinayet zanlısının bulunması için, evinin önüne yürümüş ve ilçede gerginlik yaşanmıştı.
Öldürülen Okan Algur, dün ilçede gözyaşları arasında toprağa verilirken, katil zanlısı Önder Mola ise, ilçenin Atatürk
Mahallesi'ndeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda görüldü. Polisi görünce kaçan Molla, yaşanan kovalamacının ardından yakalanır, üzerinde cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Kırklareli'ne götürülüp İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Önder Mola, soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
LEVYE İLE BAŞINA VURUP, KURŞUNLAMIŞ
Mola, birlikte pazarcılık yaptığı Okan Algur ile tartıştıklarını anlatarak, önce başına kamyonetten aldığı levye ile vurduğunu belirterek, ardından da üzerindeki tabanca ile bacakları karın bölgesine ateş ettiğini söyledi. Algur'un daha sonra ayaklarını iple bağlayıp, kamyonetin kasasına koyduğunu söyleyen Mola, Babaeski ilçesine doğru giderken, Algur'un kamyonetin kasasından düştüğünü fark ettiğini ifade ederek, Kamyonu Babaeski'de araziye bırakıp, kaçtım. Bunların olmasını istemezdim, pişmanım dedi.
KAMYONETTEN DÜŞME ANI KAMERADA
Okan Algur'un ayakları bağlı şekilde konulduğu kamyonet kasasından düşme anları ise saniye saniye güvenlik kamelarına yansıdı.