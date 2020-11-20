Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde yatırım atağı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımcılar, bölgede 2 milyar 97 milyon 991 bin 560 TL değerinde ek yatırım gerçekleştirecek ve 3 bin 470 kişilik EK İstihdam imkanı sağlanacak.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, stratejik konum avantajlarının yanı sıra yol, su, elektrik, doğalgaz, atık su ve arıtma altyapısı tamamlanmış, yatırımcıların gözdesi haline geldi. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde, son 4 aylık süreçte; 19 yatırımcı firmaya toplam 605 bin 688 metrekare sanayi parseli tahsisi gerçekleştirildi. Bu tahsislerle birlikte yatırımcılar, bölgede 2 milyar 97 milyon 991 bin 560 TL değerinde ek yatırım gerçekleştirecek ve 3 bin 470 kişilik EK İstihdam imkanı sağlanacak. OSB'de 50 bin metrekare alan üzerine 16 derslikli, üç atölye ve spor salonundan oluşan Gıda, makine ve kimya bölümlerinin açılacağı meslek lisesi ile ilgili konsept proje M.E. B tarafından onaylanarak, ihale süreci devam ediyor.

Bu avantajların yanı sıra Kırklareli OSB, onaylanan yeni Revizyon İmar Planıyla katılımcılarına sağladığı avantajlarına bir yenisini daha eklendi. Yeni imar planında Kırklareli OSB'de yapılaşma şartı olan KAKS yüzde 70 iken yüzde 100 'e çıkarıldı. Bu sayede Kırklareli OSB katılımcıları önceki yapılaşma haklarına ilave olarak fazladan yüzde 30 imar hakkına sahip oldu. Kırklareli OSB'nin güçlü altyapısının desteklenerek cazibesinin arttırılması ve görünürlüğün sağlanması amacıyla giriş tak tasarımı, firma totemleri ile yönlendirme tabelaları ve trafik işaretleri çevre düzenlemesi, güvenlik kamera sistemleri, ağaçlandırma ve peyzaj projelendirmeleri yapılmış, projenin ihale çalışması yapılıyor. - KIRKLARELİ