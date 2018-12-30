Kırklareli 'Orman Askeri' 94 Yaşında Hala Ormanları Koruyor

Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde yaşayan ve 1943 yılında başladığı vatani görevini 'orman askeri' olarak yapan Hüseyin Salık(94), hala ormanları korumak için mücadele veriyor. Her gün köyün çevresindeki ormanlara elindeki baltasıyla gidip, ağaçları budayan Salık, Şu an ağaçlar yeterince korunmuyor. Cezalar eskisi gibi caydırıcı olmadığından, insanlar ağaçlara daha fazla zarar veriyor. Ben bu yaşımda hala elimde balta ormanı koruyorum dedi. Bulgaristan
'ın Şumnu kentinde dünyaya gelen Hüseyin Salık, 10 yaşındayken ailesi ile birlikte Vize'nin Pazarlı köyüne göç etti. Köyde ailesi ile birlikte çiftçilik ve çobanlık yapan Salık, 1943 yılında vatani görevine İstanbul Selimiye
kışlasında başladı. Daha sonra Balıkesir
'e gönderilen Salık, burada 3 yıllık askerliği boyunca, çeşitli ilçelerinde ormanları talan edilmesinden korumak için oluşturulan timde 'orman askeri' olarak vatani görevini yerine getirdi. Ormanları korumak için vatani görevi sırasında 7 ay eğitim aldığını anlatan Salık, şunları söyledi
Askerde ormanları koruma görevini biz yapıyorduk. Ormana
zarar verenlere çok büyük cezalar veriliyordu. Bir yaş ağaç kesenin onu neyle taşıyorsa o araca el koyuyorduk. Öküzle taşıyorsa öküzüne, atla taşıyorsa atına, kamyonla taşıyorsa ise kamyonuna. Bunlar daha sonra ihaleyle satışa çıkarılıyordu. Ormana zarar vermenin cezası çok büyüktü. Ben 1947'de terhis olduğum yıl ormancılar sivilleşiyordu. Biz son orman askerleriydik. Hatta ormancılara biz eğitim verdik. Bizden sonra orman askerin elinden alınarak sivilleşti.
'AĞAÇLAR İYİ KORUNMUYOR'
Askerliğini bitirdikten sonra yeniden köyüne dönen Hüseyin Salık, çiftçilik ve çobanlık yapmayı sürdürdü. Bugüne kadar yaptığı 3 evlilikte eşleri vefat eden Salık, Pazarlı köyünde dönem dönem yalnız yaşarken, bugün kızı ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Sağlık, 95 yaşında olmasına rağmen ağaç sevgisinden vazgeçmiyor. Köyünde küçük bir cevizlik oluşturan Salık, buradan topladığı cevizleri her gün cebine koyup, köy kahvesinde yolda karşılaştığı kişilere veriyor. Hemen her gün eline aldığı baltası ile köyün çevresindeki ormanları gezen 'son orman askeri' Sağlık, ağaçları budayıp, atılan çöpleri topluyor.
Salık, 10 yaşından beri çobanlık yaptığı için ormanları çok iyi bildiğini belirterek, Ağaçları biz çok iyi korurduk. Şu an ağaçlar yeterince korunmuyor. Cezalar eskisi gibi caydırıcı olmadığından, insanlar ağaçlara daha fazla zarar veriyor. Ben bu yaşımda hala elimde balta ormanı koruyorum. Baltayı ormandaki hayvanların bana saldırmasını engellemek birde ağaçları budamak için kullanıyorum. Her gün ormana gider dolaşırım. Ektiğim ceviz ağaçlarım var, kendime ait. Onlardan topladığım cevizleri köylüye dağıtıyorum dedi.
Sağlıklı olmasının doğal beslenmeden kaynaklandığını anlatan Salık, Ben bu yaşıma kadar hep doğal olanı yedim. Çay içmem, asitli içeceklerden uzak durdum. İçki, sigara gibi kötü alışkanlıklarım hiç olmadı. Temiz hava beni hala zinde tutuyor. Yıllarca çobanlık yaptığım için bu yaşımda sağlıklı olmamı temiz havaya borçluyum. Kendimi hala dinç hissediyorum dedi.
MUHTAR HER GÜN ORMANA GİDİYOR
Pazarlı köyü muhtarı Mustafa Özdil, Hüseyin Salık'ın ağaçları çok sevdiğini belirterek, Her sabah bahçesi var oraya gidiyor. Daha sonra eline baltayı alıp, ormana gidiyor. Ormanda gezdikten sonra evine geliyor. ve halen dinçtir. Kendisi çobanlık yaptığı için ormanda gezince eski hatıralar gözlerinde canlanıyor sanırım. Çok fazla bir şey yaptığı yok, sadece ormanda geziyor. Bahçesinde çalışıyor, arılar var biraz, arılarıyla ilgileniyor dedi.