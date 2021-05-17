Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruma faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, ekiplerin 24 saat orman koruma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Terzi, AA muhabirine ekiplerin orman içine kaçak yapı, kaçak kesim ve yangınlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için koruma faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Terzi, herkesin ormanları koruması ve ağaç dikmesi gerektiğini kaydetti.

Koruma faaliyetlerinde rastladıkları olumsuzluklar karşısında yasal sürecin başlatıldığını dile getiren Terzi, çalışmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.