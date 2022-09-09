Kırklareli'nde orman işçilerine eğitim verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde orman işçilerine eğitim verildi

09.09.2022 09:14
Kırklareli'nde orman işçilerine eğitim verildi

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yeni göreve başlayan orman işçilerine iş başı eğitimleri verildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yeni göreve başlayan orman işçilerine iş başı eğitimleri verildi.

Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde kent merkezi, Vize ve Demirköy orman işletme müdürlüklerinde görevlendirilen işletme şefi, orman muhafaza memuru ve yangın işçileri orman yangınları konusunda teorik eğitime tabi tutuldu.

Daha sonra orman sahasında devam eden eğitimde yangın tatbikatı yapıldı.

Arazöz, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile ekipmanlarının kullanımı anlatılarak, yangınlara müdahale yöntemleri gösterildi.

Eğitimleri, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Yangın Şube Müdürü İkram Çelik, Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ve İşletme Şefi Şenel Alayurt takip etti.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde orman işçilerine eğitim verildi - Son Dakika

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