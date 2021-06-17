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Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı - Son Dakika

Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı

17.06.2021 21:13

- Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı Kırklareli'nde OSB'de mobil ekiplerince Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ederken geçtiğimiz gün toplamda 8 bin 532 kişi aşılandı.

- Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde OSB'de mobil ekiplerince Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ederken geçtiğimiz gün toplamda 8 bin 532 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla organize sanayi bölgelerinde çalışanlara yönelik aşılama çalışması başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde kurulan çadırlarda aşılama çalışmalarına devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri tarafından dün Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde kurulan çadırlarda 8 bin 532 kişi aşılandı.

Aşısını olan Emrah Aşık herkesi aşı olamaya davet etti. Aşık, "İnşallah şifa olur. Allah devletimizden razı olsun, pandeminin başından beri bu süreci çok iyi yönettiler." dedi.

Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı
Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı
Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı
Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı

Kırklareli, OSB, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişi aşılandı - Son Dakika


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