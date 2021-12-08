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Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam - Son Dakika

Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam

08.12.2021 11:54

Son dakika haberine göre Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 45 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 45 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Bilgin, Özel İdare'de düzenlenen OSB'nin genişletilmesiyle ilgili toplantıda, son 2 yıldır OSB'ye olan ilginin arttığını söyledi.

OSB'ye yönelik talepler doğrultusunda buranın genişletilmesine karar verildiğini dile getiren Bilgin, "OSB alanını 6 bin dekardan 18 bin dekara çıkararak bölgenin, hatta Türkiye'nin en büyük OSB'sini kuruyoruz." dedi.

Bilgin, şöyle devam etti:

"OSB'de hedefimiz, en kısa sürede 54,5 milyar liralık yatırım yaparak, 45 bin kişiye istihdam sağlamak. OSB'de artık mevcut yer yetmiyor. İkinci etabın resmi kurulumu tamamlanmadan satışlar bitti ve üçüncü etabın kurulum çalışmalarına başlayacağız. OSB'de tekstil hiçbir şekilde kurdurmuyoruz. Daha çok ithal ekonominin önüne geçecek, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyonla uyumlu Türkiye'nin ihracat rakamlarını artıracak, 10-15 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip Organize Sanayi Bölgesi hedefliyoruz. Şu anda kurulacak olan bir firmanın 330 milyon dolara yakın ihracatı söz konusu."

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı sürdürüldü.

Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam
Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam
Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam
Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam
Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, İstihdam, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | KIRKLARELİ - OSB'de hedef, 54,5 milyar liralık yatırımla 45 bin istihdam - Son Dakika
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