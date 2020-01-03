Kırklareli OSB'de talep artışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli OSB'de talep artışı - Son Dakika

Kırklareli OSB'de talep artışı

6 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) taleplerin arttığını bildirdi.

Kırklareli OSB'de talep artışı, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) taleplerin arttığını bildirdi.

Ilık, OSB'de yatırım yapmak isteyen yatırımcı İskender Ulutaş ve Arif Arıca'yı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ilık, kentte yaşayanların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin için çalıştıklarını ifade etti.

Kırklareli'nin ekonomisini canlandırarak, istihdamın arttırılması için her platformda OSB'yi anlattıklarını belirten Ilık, "Bizim tek amacımız ilimizde yaşayanların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin etmektir. Bunun için de tüm yönetim ve meclis üyelerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katıldığımız tün platformlarda Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere ilimizdeki yatırım imkanlarını bire bir yaptığımız temaslarımızda anlatıyoruz." diye konuştu.

Ilık, tüm yatırımcıları kente beklediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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