Kırklareli OSB'de yeni yatırımlarla 6 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak - Son Dakika

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 milyar liralık yatırım yapma kararı alan firmalar, 6 bin 500 kişilik istihdam oluşturacak.

Kızılcıkdere köyünde 1990 yılında faaliyete geçen, bugün 31 firmanın üretim yaptığı OSB'de, kurulum için 9 firma makina montaj, 12 firma da inşaat faaliyetlerine devam ediyor.

Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Limanı ve İstanbul'a yakınlığıyla yerli, yabancı yatırımcıların ilgisini çeken OSB'de tekstil, ambalaj, elektronik ve demir sektöründe üretime başlayan firmaların, 2020 yılındaki imalatlarının 80 milyon dolarlık kısmı ihracata yönelik oldu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, OSB'nin, stratejik konum avantajlarının yanı sıra sosyal donatılar, çevre düzenlemesi, yol, su, elektrik, doğal gaz, atık su ve arıtma altyapısının tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların gözdesi haline geldiği belirtti.

Mevcut parsellerin yüzde 55'inin tahsisin 3 yılda yapıldığını ifade eden Bilgin, OSB'de boş sanayi parseli kalmadığını bildirdi.

Bilgin, OSB'de 5 milyar liralık yatırım yapma kararı alan firmaların, istihdama 6 bin 500 kişilik katkı sağlayacağını kaydetti.

OSB'nin genişletilmesine yönelik yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Bilgin, yapılan her yatırımın kent ve ülke ekonomisine katma değer sağladığını ifade etti.