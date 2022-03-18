KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

18.03.2022 08:52

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Taköz idaresindeki 39 BB 813 plakalı otomobil ile Osman Çabalar yönetimindeki 59 FS 450 plakalı traktör Turgutbey köyünde çarpıştı.

Kazada ters devrilen otomobilde sıkışan Taköz, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Lüleburgaz, Kırklareli, Otomobil, Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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